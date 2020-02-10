Что же известно о необычной истории любви, которая потрясла мир?

В США две невесты вышли замуж за одного жениха.

Еще в апреле 2019 года жених сделал своим… любимым предложение, свадьба состоялась и необычная семья сейчас счастливо проживает в Штатах. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Instagram и материалы «The Sun».

Так известно, в Калифорнии произошла довольно странная свадьба и дальнейшая жизнь в браке главных действующих лиц истории – традиционной не назовешь.

Сначала была традиционная пара – которых миллион - Ванесса и Джимми познакомились еще в школе и начали встречаться. Но дама позднее решила, что она бисексуалка и позже – в их жизни появилась такая себе Саммер.

«Девушка на десять лет моложе пары, они подружились и позже начали жить втроем». Такие странные, по мнению многих в сети, отношения длятся уже шесть лет:

«В 2019 году тройка обручилась. Была и неофициальная свадебная церемония». Гуляли с близкими и родственниками, а в сети – немало доказательств веселой свадьбы и счастливой семейной жизни необычной «семьи».

Примечательно, что не все родные молодоженов поддержали их решение:

«Родители Саммер пришли и отметили, что увидев, как счастлива в таком союзе их дочь, сами радуются. Но родители Джимми не пришли и отказываются принимать выбор сына».

Отметим, что 20 января 2020 года актриса Памела Андерсон якобы сыграла тайную свадьбу с продюсером Джоном Питерсом, который гораздо старше ее. Они недолго встречались в 1989 году, затем расстались и возобновили отношения в конце 2019 года, за несколько месяцев до свадьбы. 1 февраля 2020 года было объявлено о расставании пары, меньше, чем через две недели после свадьбы. Несколько дней спустя выяснилось, что они не были женаты официально.

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