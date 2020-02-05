Украинские и не только знаменитости радовали в последние годы яркими свадебными кадрами

В последнее время из таблоидов часто слышится о звездных разводах, но и женятся, украинские в частности, знаменитости – также вполне «уверенными темпами». Вашему вниманию топ самых обсуждаемых свадебных торжеств прошедших годов

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации звезд ТВ и сцены в Instagram, а также информацию и фото, находящихся в открытом доступе.

Продолжительная история любви Потапа и его коллеги Насти Каменских увенчалась бракосочетанием в мае 2019 года. Они расписались в элитном ресторане Киева. Мероприятие называют наиболее законспирированным - на свадьбе не было ни одного журналиста.

Наряды красавица-невеста Каменских сменила пару раз - "сценическое" платье с объемными рукавами, а расписалась певица в более традиционном наряде - была в фате, рюшах и кружевах. Потап предпочел темный и светлый классические костюмы.

Отыграть свадьбу в 2019 году решила и популярная украинская певица Алина Гросу и ее бойфренд - бизнесмен Александр Комков. Праздник прошел в Италии, а на мероприятии были многие украинские звезды – Ирина Билык, Виталий Козловский, Павел Зибров, а также Катя Осадчая.

Певица блистала на роскошной вилле на Аппенинах в классическом пышном подвенечном платье, а ее супруг - в классике под бабочку.

Узаконить свои отношения решили и популярная телеведущая Регина Тодоренко и ее бойфренд - певец Влад Топалов. Пара сыграла свадьбу в Италии, а ранее на свет появился их сын Миша.

Регина и Влад расписались ранее, когда еще Регина была беременна первенцем, но после родов отыграли пышное торжество. Регина также меняла, как и Каменских, наряды пару раз - а ее модные луки были признаны одними из самых удачных среди селебретис.

Известная российская телеведущая Ксения Собчак снова вышла замуж в 2019 году и поразила своим внешним видом на свадьбе. Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов обвенчались. Расписавшись же в ЗАГСе 13 сентября, где Ксения Собчак продемонстрировала весьма откровенный наряд, молодые уехали на катафалке – королева эпатажа Ксения Анатольевна, что тут еще добавить.

В церковь Собчак явилась с мужем на карете с грудью более или менее прикрытой, но вот на самой церемонии бракосочетания женщина продемонстрировала откровенное декольте в свадебном наряде.

Также в 2019 году вышла замуж прима-балерина Екатерина Кухар - за артиста Александра Стоянова. Под венец пара пошла в сентябре. Как известно, они около 10 лет жили в гражданском браке, у них есть дети.

Свадьбу в 2019 году решил сыграть и популярный украинский телеведущий Дмитрий Комаров. Торжетсво с моделью Александрой Кучеренко прошло в Иерусалиме. По словам мужчины, он познакомился с обладательницей титула «Мисс Украина-2016» на одном из светских мероприятий, после чего они взяли участие в проекте «Танцы со звездами». Свои отношения они долго скрывали.

Напомним, Каменских показала, как на самом деле провела Новый год

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