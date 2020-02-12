Российский певец Александр Розенбаум сделал скандальное заявление об Украине

Известный российский певец дал интервью одному из российских изданий, посочувствовал Украине, но в то же самое время, завил, что Крым всегда принадлежал России, поэтому его "возвращение" в РФ справедливое событие.

Кроме того, он отметил, что Украину необходимо федерализировать, но не разрывать на части, а забрать целиком.

"Лично я считаю, что Украина может быть федерализована. На западной и восточной Украине живут разные люди, но Украина будет сильна только в своём единстве. Нужно прекратить разговоры о дотационных регионах типа "мы вас кормим, а вы бездельничаете". Хватит бодаться, кто круче, кто больше и кто лучше! Договариваться надо и понимать друг друга", - заметил певец.

Что касается аннексии Крыма, то ее Розенбаум воспринял, как норму. Пытаясь оправдать агрессию РФ, он почему-то приплел возвращение крымский татар на родину в Россию. Кроме того, он расскритиковал Ельцина, который отдал Крым и Севастополь Украине.

"Если мы не будем говорить о далёкой истории, о тюркских корнях Крыма, о его татарских корнях, то он, конечно, российский и уж точно не украинский. А уж то, что город Севастополь — город русской морской славы, не вызовет вопросов даже у пьяного попугая!", - резюмировал скандальный российский бард.

Напомним, что Розенбаум резко высказался о героях Украины

Как сообщала Politeka, спасенная Розенбаумом девушка из Крыма потребовала деньги.

Также Politeka писала, что Розенбаума спасали врачи: пережил несколько часов ада.