Известный украинский танцор и артист балета Сергей Полунин сделал странное заявление о президенте РФ Владимире Путине и Россию

За последние годы он неоднократно вызывал гнев сограждан из-за высказываний о любви к президенту РФ Владимиру Путину, портрет которого он даже набил на своей груди.

Например, в феврале 2019 года Полунин разразился очередным постом о том, что "дьявольские организации выливают много лжи" на Путина. А также призвал страны молиться за такого человека, как Путин.

"Молитесь господу о прощении и помощи. Очень много лжи на Владимира Путина выливают дьявольские организации, масоны, иллюминаты и так далее", - заявлял скандальный артист балета.

Он также добавил якобы организациями против Путина поражены Англия, Франция, Германия, Америка и много других стран. И только Италия может их разрушить.

"Италия, ты будешь очень важной страной для разрушения этих дьявольских организаций. У вас сильная мафия, которая может противостоять им. Мафия должна стать сильнее, чем когда-либо. Объединиться, чтобы разрушить их. Иллюминаты в Советском Союзе сделали все, чтобы разрушать церкви, но люди оказались сильнее. В Сербии много ангельских душ и вы нам очень понадобитесь в сражении", - объявил танцор.

Также ранее сообщалось, что скандально известный артист балета и ярый любитель российского президента Владимира Путина Сергей Полунин опубликовал в сети необычное фото.

В кадре на своей странице в Instagram российский танцор украинского происхождения позирует в компании троих волков.

При этом Полунин в одном нижнем белье, а на обнаженном торсе и руках видны татуировки, самая знаменитая и неоднозначная из которых – лицо российского президента Владимира Путина.