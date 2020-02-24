Знаменитый российский певец и актер Михаил Боярский сделал скандальное заявление о врагах РФ

Как сообщает Politeka.net, соответствующее интервью он дал в программе "А поговорить" (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Ведущая Ирина Шихман спросила у Боярского, кого он считает врагами России. Артист удивил ее ответом, заявив, что ими являются "все, кто против нас". Шихман была не согласна. По ее мнению, Россия на мировой арене сама выступает против всех.

Боярский признал, что Российская Федерация делает все правильно, ведь на их стороне сила и защита благодаря ресурсам, которые находятся в РФ.

"Прав тот, кто сильный, вот и все. А мы должны быть правы, потому что мы это заслужили. Правда в силе, конечно. А кто же против сильного попрет со своими устоями, принципами нравственными. Попробуй, не суйся к нам, мы богатая страна и ресурсами, и людьми. Завидуйте в сторонке, потому что мы умеем защищаться. Нападать не будем, нет. Мы не нападали. Но харю начистить всем, кто только посмеет", – заявил Боярский на слова журналистки.

Также ранее сообщалось, что российский актер и певец Михаил Боярский грубо оскорбил женщин, которые решаются завести детей немолодом возрасте.

"Чтобы в старости родить ребенка, это не мечта – это придурь. Мне это не нужно. Маленький человек с трудом донесет гроб до могилы. Надо рассчитывать только на себя. Перспективы не вижу», — резко отрезал актер.

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