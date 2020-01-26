Онука російського і радянського актора Михайла Боярського Катерина чарівно попозувала на балконі
В сім'ї російського Д’Артаньяна Михайла Боярського з'явилася ще одна зірка. Нею стала 20-річна онука Катерина, особу якої останнім часом все активніше обговорюють в інтернеті, пише Politeka
Дівчина завела сторінку в Instagram, на якій з великим задоволенням хвалиться тим, чим нагородила її природа – значними грудьми.
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На нових знімках Катя позує на балконі в темній спортивній кофті з провокаційним принтом на грудях.
«So good to real feel», - підписала росіянка англійською мовою, що в перекладі означає, «так приємно відчувати себе справжньою».
Фолловери не залишилися осторонь і відреагували на знімки, як завжди засипавши дівчину захопленими компліментами.
«Дуже дуже мила і найкрасивіша 😊😉😍», «Серйозна, але чарівна😊👐🌸🔝», «Прекрасний вид👍😉»,
«Очей не відірвати», «Катя, я в тебе закохався», -пишуть в мережі.
Раніше ми повідомляли, що онука Боярського без особливих ніяковіння показала груди.
Катерина Боярська покрасувалася в купальнику на відпочинку.
Так на новому опублікованому фото Катерина позувала в литому чорному купальнику з якого груди ефектною юної блондинки буквально випирала зовні - була видна велика її частина за виключення найпікантніших анатомічних особливостей.
Катерина розташувалася на містку біля води - знімок вийшов і стильним, і відвертим одночасно. Свої негусто світле волосся дама розпустила і кілька трохи сором'язливо опустила підборіддя і відвела погляд убік.
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