Онука російського і радянського актора Михайла Боярського Катерина чарівно попозувала на балконі

В сім'ї російського Д’Артаньяна Михайла Боярського з'явилася ще одна зірка. Нею стала 20-річна онука Катерина, особу якої останнім часом все активніше обговорюють в інтернеті, пише  Politeka

Дівчина завела  сторінку в  Instagram, на якій з великим задоволенням хвалиться тим, чим нагородила її природа – значними грудьми.

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На нових знімках Катя позує на балконі в темній спортивній кофті з провокаційним принтом на грудях.

«So good to real feel», - підписала росіянка англійською мовою, що в перекладі означає, «так приємно відчувати себе справжньою».

Фолловери не залишилися осторонь і відреагували на знімки, як завжди засипавши дівчину захопленими компліментами.

 «Дуже дуже мила і найкрасивіша 😊😉😍», «Серйозна, але чарівна😊👐🌸🔝», «Прекрасний вид👍😉»,

«Очей не відірвати», «Катя, я в тебе закохався», -пишуть в мережі.

Раніше ми повідомляли, що онука Боярського без особливих ніяковіння показала груди.

Катерина Боярська покрасувалася в купальнику на відпочинку. 

Так на новому опублікованому фото Катерина позувала в литому чорному купальнику з якого груди ефектною юної блондинки буквально випирала зовні - була видна велика її частина за виключення найпікантніших анатомічних особливостей.

Катерина розташувалася на містку біля води - знімок вийшов і стильним, і відвертим одночасно. Свої негусто світле волосся дама розпустила і кілька трохи сором'язливо опустила підборіддя і відвела погляд убік. 

Нагадаємо, пишногруда онука Боярського ледве вмістила "двійнят" в облягаючий топ

А ще Politeka писала, що онука Боярського вивалила свою гордість шостого розміру на камеру

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