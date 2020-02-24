Страшное ЧП переполошило мирный городок – на празднике масленицы «неадеват» влетел в толпу на авто

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter. Известно, что автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарсен, в результате чего 15 человек были ранены, среди них – дети.

Первые кадры из немецкого Фолькмарзена пугают – все на тротуарах превратилось в кучу осколков, разорванных вещей, на асфальте валяется еда. Люди бегают в панике, кричат:

«Нападавший задержан, заявили в полиции», - делятся местные информацией в сети и добавляют:

«Все произошло во время карнавала в Розенмонтаге - последний день масленицы Mercedes задавил несколько человек, в том числе детей. Водитель сейчас дает показания».

#Germany #Volkmarsen



Images of the area were the incident happen. The prepartor is arrested. No info is given if he was drunk or he did this as a attack ! 15 Injured most were childrens pic.twitter.com/68OHYvKGWs — Xy5Z89🇩🇪 (@Xy5Z89) February 24, 2020

Остается неясным, водитель намеренно влетел в толпу ли это ДТП.

Город Фолькмарсен расположен в штате Гессен, примерно в часе езды к югу от города Билефельд. На место происшествия были вызваны десятки машин скорой помощи, а также вертолет.

Ранее сообщалось о том, что в Эссексе, Англия произошло смертельное ДТП.

Водитель легковушки влетел на скорости в помещение одного из местных пабов. В результате ЧП погиб человек. Все пострадавшие были сразу же госпитализированы:

«Еще трое получили серьезные травмы». Известно также, что мужчина, который разнес толпу отдыхающих задержан.

40-летний водитель белого «Nissan Qashqai» арестован. Известно также, что от полученных травм погиб 36-летний мужчина.

Источник также публикует фото бара, где произошло ЧП. По словам очевидцев, автомобиль несся на скорости, моментально с дороги «перелетел» на тротуар и протаранил местное кафе-бар.

Напомним, страшное ДТП произошло в Одессе: «пожар, огромные пробки и перевернутый джип».

Как сообщала Politeka, авто с военными разбилось в ДТП.

Также Politeka писала, что новая Зайцева снесла остановку в Киеве: людей разбросало, как кегли.