Страшное ЧП переполошило мирный городок – на празднике масленицы «неадеват» влетел в толпу на авто
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter. Известно, что автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарсен, в результате чего 15 человек были ранены, среди них – дети.
Первые кадры из немецкого Фолькмарзена пугают – все на тротуарах превратилось в кучу осколков, разорванных вещей, на асфальте валяется еда. Люди бегают в панике, кричат:
«Нападавший задержан, заявили в полиции», - делятся местные информацией в сети и добавляют:
«Все произошло во время карнавала в Розенмонтаге - последний день масленицы Mercedes задавил несколько человек, в том числе детей. Водитель сейчас дает показания».
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Остается неясным, водитель намеренно влетел в толпу ли это ДТП.
Город Фолькмарсен расположен в штате Гессен, примерно в часе езды к югу от города Билефельд. На место происшествия были вызваны десятки машин скорой помощи, а также вертолет.
Ранее сообщалось о том, что в Эссексе, Англия произошло смертельное ДТП.
Водитель легковушки влетел на скорости в помещение одного из местных пабов. В результате ЧП погиб человек. Все пострадавшие были сразу же госпитализированы:
«Еще трое получили серьезные травмы». Известно также, что мужчина, который разнес толпу отдыхающих задержан.
40-летний водитель белого «Nissan Qashqai» арестован. Известно также, что от полученных травм погиб 36-летний мужчина.
Источник также публикует фото бара, где произошло ЧП. По словам очевидцев, автомобиль несся на скорости, моментально с дороги «перелетел» на тротуар и протаранил местное кафе-бар.
Напомним, страшное ДТП произошло в Одессе: «пожар, огромные пробки и перевернутый джип».
Как сообщала Politeka, авто с военными разбилось в ДТП.
Также Politeka писала, что новая Зайцева снесла остановку в Киеве: людей разбросало, как кегли.