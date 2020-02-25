Владимира Путина могут наказать за вмешательство России в американские выборы

Об этом пишет Axios.

Сообщается, что в Сенате предложили ввести "незамедлительные санкции" против России и лично президента РФ Владимира Путина.

С соответствующей инициативой выступили сенаторы от Демократической партии США Чак Шумер, старший член Международного комитета Сената Менендес и сенатор Шеррод Браун.

Влиятельные сенаторы обратились с требованием к Государственному департаменту из-за вмешательства России в американские выборы президента.

Более того, сенаторы от Демократической партии США обратились к госсекретарю США Майкла Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.

"Мы призываем вас немедленно и обязательно ввести санкции против правительства Российской Федерации, любых российских субъектов, которые считаются ответственными за такое вмешательство, а также тех, кто действует от их имени или оказывает материальную или финансовую поддержку этим усилиям по вмешательства в выборы", - гооворится в обращении.

Ранее мы рассказывали о том, что Путин заговорил об объединении с Украиной и получил мощную пощечину. Лидер Кремля высказал мнение, что Украина и Россия "единый народ", который может стать «глобальным конкурентом для Европы», но у Владимира Зеленского оценили реальное состояние вещей и ответили на геополитические «теории» главы Кремля.

Так в Офисе президента Владимира Зеленского ответили на высказывание президента РФ Владимира Путина об украинско-российских отношениях и их возможных дальнейших перспективах:

«Эти отношения должны быть основаны на отношениях людей, которые живут, работают, создают и стремятся к миру по обе стороны границы», - идет речь в заявлении. Напомним, Путин высказался на предмет экономического, социального и, разумеется, геополитического потенциала, имеющихся «общих точек соприкосновения» Украины и РФ, страны, по мнению главы Кремля могли бы стать «глобальным конкурентом для Европы».

Напомним, что российский юморист вслед за Галкиным смешал с грязью Путина: "Все уже в гов...".

Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.

Также Politeka писала, что Путин готовит новое вторжение, смертоносное оружие уже на границе