Российский актер Владимир Гостюхин назвал причины "гражданской войны на Украине"

Свой комментарий он дал российским СМИ.



По его словам, все приходящее в Украине является следствием действий США.

"К сожалению, это всё устроили даже не бандеровцы. Бандеровцев использует Америка. Я её называю гнездом сатаны. Они когда-то говорили, что Советский Союз империя зла. Да нет, Америка - это логово зла. Всё самое худшее идёт оттуда! А Россия приходит в себя", - считает он.

Кроме того, актер уверен, что в Украине царит "диктатура фашистов" и он призвал украинцев остепенится.

"А на Украине - диктатура фашистов! Диктатура американофашистов! У власти - ублюдки, марионетки-преступники, которых поставил преступный американский режим. Никакой там демократии нет. Я бы им сказал - возьмитесь за голову. Придите в себя! Придите в себя! У вас крыша поехала", - заключил он.





Напомним, ранее российский музыкант Юрий Лоза заявил, что Украина сама развязала войну на Донбассе и ведет войну с украинцами, живущими там.

"Договариваться с Донбассом все равно придется. Они же не собирались выходить из состава Украины. А вот вы туда полезли с войной, вместо того, чтобы цивилизованно с ними общаться... Не они же бомбят Киев, а вы бомбите Донбасс. И не они к вам пришли с автоматами, а это вы пришли, поэтому чего же на них-то валить!" - заявил он.

Напомним, Валерий Леонтьев изменился до неузнаваемости.

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