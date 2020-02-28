Центр столицы охватил масштабный пожар, служителям правопорядка пришлось срочно эвакуировать людей

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на французские СМИ.

Так, пожар вспыхнул на железнодорожном вокзале в Париже Гар-де-Лион. Пожарным пришлось срочно эвакуировать людей из здания.

Breaking: Massive fire at Gare de Lyon train station in Paris, France. A protest against a Congolese singer who supports the current Congo President was taking place in the area. pic.twitter.com/cVm6sCoM3Q — PM Breaking News (@PMBreakingNews) February 28, 2020

На данный момент район окутал густой дым и языки пламени. На месте инцидента работают несколько машин пожарных. В ходе эвакуации начались столкновения со спасателями. Причиной стало препятствие выводу людей.

Позже выяснилось, что пожар спровоцировала группа протестующих. Так они выразили несогласие с концертом конголезской певицы Фалли Ипупы.

Ранее мы писали, что песчаная буря накрыла испанские Канарские острова, где находятся тысячи туристов на отдыхе.

На островах отменили полеты самолетов. Тысячи людей собрались в аэропортах. Через некоторое испанская авиакомпания сообщила, что полеты возобновлены, кроме в международном аэропорту Тенерифе-Южный. Правительство попросило местных жителей не выходить из дома и не ездить никуда на время не ездить.

В воскресенье всего было отложено 822 рейса в аэропортах. Также есть большой шанс пожаров на островах. Из одного острова пришлось эвакуировать людей, так как пока самолеты не могут летать, тушить их будет нечем.

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