Компания Илона Маска не смогла завершить испытания космического корабля Starship

Как передает Politeka.net, об этом росСМИ информируют в своих Telegram-каналах.

Сообщается, что во время испытаний в американком Техасе произошло ЧП.

Как известно, компания Илона Маска SpaceX планировала испытать прототип космического корабля Starship для межпланетных полётов.

Во время испытаний выполнялся наддув прототипа космического корабля Starship SN1 жидким азотом. Но в какой-то момент ситуация вышла из-под контроля и прототип Илона Маска лопнул в нижней части.

Взрыва был настолько сильным, что остатки Starship SN1 взлетели на высоту 10-20 метров и упали.

Стоит отметить, что космический корабль Starship создается компанией SpaceX для межпланетных перелетов. Он должен служить второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket, которую также разрабатывает компания, которой владеет Илон Маск.

Ранее мы рассказывали о том, что спутники Илона Маска пролетели над Одессой. В ночь с 18 на 19 января в небе над Одессой местные жители заметили цепь из странных огоньков.

Многих одесситов взволновали загадочные огоньки, который длинной цепочкой проплыли над городом. В соцсетях появились разнообразные версии происходящего от перегонки авиации на Ближний Восток до инопланетян.

По информации издания, в действительности над Украиной пролетели спутники компании SpaceX, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску. Данные сателлиты участвуют в проекте Starlink. В недалеком будущем будут поддерживать дешевый интернет-канал, который даст доступ к сети на всей территории Земли.

Тестовая группу а из 60 спутников запущена на орбиту Земли 23 мая прошлого года, а уже с ноября были отправлены аппараты с полным функционалом. 7 января этого года был успешно осуществлен второй запуск.

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