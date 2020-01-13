На юге США в результате сильных торнадо погибли 11 человек

Торнадо и сильные ветры разрушали здания, переворачивали автомобили и вызывали отключения электроэнергии, сообщает AFP.

Среди погибших - двое человек в штате Луизиана. В Техасе пожарный и полицейский были сбиты автомобилем, который из-за гололеда съехал с дороги. Еще трое людей погибли в Алабаме.

В Луизиане из-за сильного ветра дерево упало на жилой дом, от полученных травм мужчина, находившийся в нем, скончался. В этом штате также погибла пожилая семейная пара: ее трейлер унесло ветром более чем на 60 м.

В Оклахоме сильные дожди вызвали наводнение, во время которого утонул один человек: мужчину унесло потоком, когда он вышел из своего заглохшего грузовика.

В Алабаме без света остались 67 тыс. человек, перебои с электричеством наблюдались также от Техаса до Огайо.

Всего более 200 тысяч человек в нескольких штатах в воскресенье утром оставались без электроэнергии. В стране отменены или задержаны тысячи авиарейсов.

По данным национальной службы погоды NWS, более 18 миллионов человек в Луизиане, Арканзасе, Техасе и Оклахоме находятся в зоне риска, где возможны торнадо и подтопления в результате ливней.

Ожидают, что ураганы затронут также восток и север страны.

Ранее сообщалось, что в результате сильных ливней во Франции погибли двое, еще один мужчина исчез бесследно.

Первое тело было найдено в селе Ле-Мюи, что на Средиземноморском побережье, недалеко от места, где перевернулась спасательная лодка с тремя пожарными и тремя гражданскими лицами на борту. С тех пор один из гражданских пропал без вести.

Второе тело, которое принадлежало мужчине около 50 лет, было обнаружено в городе Кабас. Мужчина погиб в собственном автомобиле.

Еще один человек, 70 лет, пропал без вести в селе Сен-Антонин-дю-Вар после того, как ночью во время сильного дождя вышел из дома. Его поиски продолжаются.

Напомним, стихия разбушевалась в стране, есть жертвы.

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