Масштабные наводнения привели к смерти, по меньшей мере, 41 человека

В Бразилии уже около недели идут мощные проливные дожди. Из-за шторма за несколько часов в двух штатах выпала месячная норма осадков. В результате дождей, которые спровоцировали масштабные наводнения, уже погиб 41 человек, десятки людей числятся без вести пропавшими. Среди жертв есть женщины и дети.

Как сообщают международные информационные агентства, большинство людей утонули или попали под оползни. Кроме этого, десятки людей умерли от поражения электрическим током. В числе погибших есть также спасатели, которые пытались спасти людей, оказавшихся под завалами. Как известно, стихия бушует в бразильских штатах Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Оба они находятся около океана. Больше всего пострадало южное побережье Сан-Паулу и бедные районы на окраине Рио-де-Жанейро.

Когда погода «берет паузу» местные жители и спасатели разбирают завалы в поисках пропавших людей. Масштабы разрушений поражают, многие дома оказались буквально похороненными под грязью. Уничтожена часть дорог, машины буквально сметало водой с трасс. Жертвы стихийного бедствия пытаются спасти хоть какие-то вещи из затопленных домов.

Отметим, что для помощи пострадавшим от наводнения привлекли военных. Власти Бразилии пока не берутся оценивать ущерб, который нанесло стране стихийное бедствие. Около 500 человек были вынуждены переселиться во временные убежища, так как их дома полностью разрушены и непригодны для жизни. Кроме этого, спасатели не останавливают поиски в пострадавших районах. Власти уже собрали для пострадавших более 20 тонн гуманитарной помощи.

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