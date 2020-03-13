Такое мало кто себе позволял

Российский рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев) уверен, что Крым всегда был российским

Как передает Politeka.net, такое заявление он сделал в эфире YouTube канала Диана Кади. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, если бы РФ не оккупировала Крым, то там бы стоял флот НАТО.

"Мы получили территорию, землю, которая испокон веков была все-таки здесь, в России. "Крым наш"? Те, кто живет в Крыму — они могут так сказать. Крым — крымчан. Кусок земли присоединился к нашей стране. Мне от этого ни горячо, ни холодно. Но я понимаю: если бы не был Крым наш, там сейчас стоял бы флот НАТО. Я знаю это не только из СМИ — общаюсь с людьми. У меня многие друзья в этом участвовали, в "зеленых человечках" были", - заявил он.

Кроме того, рэпер, комментируя споры по поводу Донбасса,

"Я бы всю территорию Совка вернул", - заявил он.



Ранее украинский писатель Василий Шкляр заявил, что Украине Крым не нужен.

По его словам, там не осталось сознательных украинцев.

Также он уверен, что Крым населен "природными" россиянами, которые сейчас "в эйфории от того, что они живут в России", а попытки "вернуть" полуостров вызовут лишь ненависть.

Также ранее сообщалось, что Украина получит обратно разграбленный и уничтоженный Донбасс.

Об этом в своем видеоблоге рассказал журналист Роман Цимбалюк.

По его словам, при условии, если Владимир Путин захочет вернуть Донбасс, то он будет в таком же разграбленном состоянии, как и украинские корабли, которые РФ захватила возле Керченского пролива.

Цимбалюк уверен, что это вполне вписывается в логику действий страны-агрессора, ведь Владимир Путин старается как можно больше нанести вреда Украине.

Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма.