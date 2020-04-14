Одиозный депутат нелегитимной Государственной Думы РФ Владимир Жириновский озвучил странное предложение для США

Так, невменяемый депутат заявил, что Россия и США должны разрушить многополярный мир и пора уже подчинить все остальные страны себе.

Своими маразматичными размышлениями Жириновский поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

Кроме того, неадекватный политик намекнул на то, что доминирующую роль в этом союзе будет выполнять именно его страна, поэтому американскому президенту Дональду Трампу стоило бы выучить русский язык.

"Сценарий должен быть наш. И самое главное — конечный результат — стратегическое сотрудничество и партнерство Москва — Вашингтон. Многополярный мир опасный: Евросоюз, НАТО, США, Китай, Япония — не получится ничего. Только на двоих. И Хельсинки должен быть местом встречи... И пора Трампу учить русский язык", — поделился своими безумными планами Жириновский.

Также ранее сообщалось, что одиозный депутат нелегитимной Государственной Думы Владимир Жириновский отличился оторванным от реальности заявлением о том, что Россия якобы может сделать так, чтобы Украина перестала существовать.

Он обвинил Украину в том, что она не выполняет Минские соглашения, поэтому якобы Лавров делает все возможное, чтобы попытаться донести эту мысль другим странам. Но его не желают слушать, поэтому Россия подключает генералов.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.