Скандально известный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с нелепым заявлением
Так, Жириновский заявил о том, что Украина якобы получила добро от США на оккупацию четырех городов России.
Своими маразматическими заявлениями политик поделился в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.
По словам одиозного депутата нелегитимной Государственной Думы, данный план якобы носит название Хьюстонского и направлен на расчленение Российской Федерации.
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Перед этим, как считает Жириновский, Вашингтон реализовал подобный ему, Гарвардский, который разрушил СССР.
"Два проекта у США было. Гарвардский и Хьюстонский. Гарвардский они выполнили - расчленить СССР на 15 частей. Теперь остался Хьюстонский проект. Это о чем? Расчленить действующую Россию. Допустим, финнам разрешить Карелию забрать, японцам — Курилы, эстонцам - часть Псковской области, Польша Львов заберет. Украине уже подарок готов! Им, написано прям в тексте, разрешается забрать Белгород, Курск, Орел и Брянск!" - озвучил свои странные фантазии Жириновский.
Также ранее сообщалось, что одиозный депутат нелегитимной Государственной думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский отличился новой странной заявой.
Так, он выдал байку о том, что агрессия России против Украины якобы является попыткой США начать войну внутри "русского мира", они нашли в Украине "пушечное мясо".
Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.
Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.