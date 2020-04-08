Скандально известный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с нелепым заявлением

Так, Жириновский заявил о том, что Украина якобы получила добро от США на оккупацию четырех городов России.

Своими маразматическими заявлениями политик поделился в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

По словам одиозного депутата нелегитимной Государственной Думы, данный план якобы носит название Хьюстонского и направлен на расчленение Российской Федерации.

Перед этим, как считает Жириновский, Вашингтон реализовал подобный ему, Гарвардский, который разрушил СССР.

"Два проекта у США было. Гарвардский и Хьюстонский. Гарвардский они выполнили - расчленить СССР на 15 частей. Теперь остался Хьюстонский проект. Это о чем? Расчленить действующую Россию. Допустим, финнам разрешить Карелию забрать, японцам — Курилы, эстонцам - часть Псковской области, Польша Львов заберет. Украине уже подарок готов! Им, написано прям в тексте, разрешается забрать Белгород, Курск, Орел и Брянск!" - озвучил свои странные фантазии Жириновский.

Также ранее сообщалось, что одиозный депутат нелегитимной Государственной думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский отличился новой странной заявой.

Так, он выдал байку о том, что агрессия России против Украины якобы является попыткой США начать войну внутри "русского мира", они нашли в Украине "пушечное мясо".

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.