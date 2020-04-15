Следственный комитет РФ назвал причину крушения "Суперджета" в российском Шереметьево
Авиакатастрофа произошла 5 мая 2019 года - понадобился почти год, чтобы выяснить причину. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным следствия, Денис Евдокимов, командир воздушного судна RRJ-95B, следовавшего сообщением Москва – Мурманск, осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево, что повлекло разрушение и возгорание самолета. В результате трегедии погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего на момент возгорания на борту самолета находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа.
На кадрах видно, как пассажиры выбегают из пылающего самолета, правда, спасутся не все.
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Отмечается, что собранные во время следствия сведения опровергают версию командира о возможной неисправности самолета. Евдокимова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба).
Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.
Ранее мы сообщали, в России назвали причину крушения самолета Boeing-737 в Ростове-на-Дону, в котором погибли 62 человека. В отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) указывается, что причиной страшной катастрофы стали ошибки пилотов. В документе говорится о том, что командир самолета впал в ступор и перестал реагировать на правильные подсказки второго пилота.
Напомним, два вертолета столкнулись в небе: много жертв.
Также Politeka писала, что самолет с пассажирами разбился на востоке страны: 20 человек на борту.