Следственный комитет РФ назвал причину крушения "Суперджета" в российском Шереметьево

Авиакатастрофа произошла 5 мая 2019 года - понадобился почти год, чтобы выяснить причину. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, Денис Евдокимов, командир воздушного судна RRJ-95B, следовавшего сообщением Москва – Мурманск, осуществил грубую посадку на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево, что повлекло разрушение и возгорание самолета. В результате трегедии погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Кроме того, 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всего на момент возгорания на борту самолета находились 78 человек, среди которых трое несовершеннолетних и 5 членов экипажа.

На кадрах видно, как пассажиры выбегают из пылающего самолета, правда, спасутся не все.

Отмечается, что собранные во время следствия сведения опровергают версию командира о возможной неисправности самолета. Евдокимова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба).

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Ранее мы сообщали, в России назвали причину крушения самолета Boeing-737 в Ростове-на-Дону, в котором погибли 62 человека. В отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК) указывается, что причиной страшной катастрофы стали ошибки пилотов. В документе говорится о том, что командир самолета впал в ступор и перестал реагировать на правильные подсказки второго пилота.

Напомним, два вертолета столкнулись в небе: много жертв.

Также Politeka писала, что самолет с пассажирами разбился на востоке страны: 20 человек на борту.