В Москве оценили возможность введения регулярных войск в столицу из-за пандемии китайского вируса
Как пишут росСМИ, громкое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин, передает Politeka.net.
По его словам, меры, которые были введены в Москве в связи с пандемией вируса, якобы являются более эффективными и адекватными, чем в других странах.
Поэтому, как рассказывает Сергей Собянин, власти не хотят сценария с введением регулярных военных подразделений, как это происходит в крупных городах других государств.
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При этом он отметил, что власти готовы к любому развитию ситуации с китайским вирусом. Но не стоит забывать, что в России уже зафиксировано почти 63 тысячи случаев заражения, из которых 555 - летальные.
Но такое заявление не на шутку испугало россиян. По их словам, заявление Сергея Собянина нужно противоположно воспринимать.
Некоторые комментаторы испугались и предположили, что после возможного ввода войск в Москву "россияне проснутся в другой стране".
"Замечено, что сначала появляются заявления с "не" (не будем продлевать после 14.04 и продлили, не будем вводить пропуска), а потом все эти "не" осуществляются под видом необходимости... Не удивлюсь, если через неделю введут еще и войска", "Мы проснемся в другой стране, как и в августе 91 года", "Вместо того, чтобы успокоить жителей столицы, градоначальник ее делает безотвественные предположения о возможных сценариях с вводом войск", - написали они в комментариях.
Ранее мы рассказывали, что Владимир Зеленский признал масштабный провал в Украине. По его словам, пандемия китайского вируса указала на главные проблемы в украинской медицине.
Он также заявил, что в условиях карантина украинцы стали свидетелями провала медицинской реформы и добавил, что перед эпидемией в Украине были неработающие лаборатории, просроченные маски и недостаточное количество аппаратов ИВЛ.
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Как сообщала Politeka, Зеленский подписал важный карантинный закон: контроль над украинцами и суд по-новому, что изменится.
Также Politeka писала, что Зеленский обратился к украинцам с тревожным сообщением на карантин: "Пора закрывать...."