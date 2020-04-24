В Беларуси в разгар пандемии решили согнать медиков на обязательный субботник

Об этом сообщают местные СМИ. Белорусские врачи рассказали о том, что их принуждают участвовать в субботнике, либо «пожертвовать» некую сумму от коллектива, чтобы от него «откупиться». При этом упомянутая сумма зависит от квалификации медработников.

«Думал, что в этом году хоть обойдется, но со врачей по 5 рублей, с медсестры 3, с санитарки 1 рубль. Мне стыдно, что такое происходит в моей стране, я не понимаю, зачем мы сдаем деньги. Так же трудно найти логику в уборке территории медиками — зачем тогда содержать административно-хозяйственную часть больницы...», - пожаловался один из врачей Витебской областной больнице.

Впрочем, это не единственное массовое мероприятие, от которого Беларусь решила не отказываться, не смотря на бушующий смертоносный вирус. Также в стране готовятся к параду на 9 мая, на проведении которого еще недавно настаивал президент Беларуси Александр Лукашенко.

В центре Минска на днях прошла репетиция роты почётного караула, участники которой маршировали без масок и не соблюдали дистанцию. Ожидается, что в скором времени в Минске пройдут еще несколько репетиций.

В ситуацию в Беларуси попыталась вмешаться даже ВОЗ. Так, представители организации призвали правительство страны «учесть риски для населения» при проведении массовых мероприятий.

«Всемирная организация здравоохранения рекомендует каждое решение об ограничении, изменении, переносе, отмене либо проведении массовых мероприятий основывать на стандартных правилах оценки угрозы риска», - заявили в пресс-службе ВОЗ.

Стоит отметить, что ситуация с коронавирусом в Беларуси весьма серьезная. По последним данным в стране уже более 8 тысяч зараженных и 60 смертельных случаев.

Напомним, Беларусь живет без карантина, раскрыта главная тактика Лукашенко.

Как сообщала Politeka, много «скорых» и пустые школы: ситуация на грани, Лукашенко готов наказывать за маски и антисептики.

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