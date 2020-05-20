Главному российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву могут запретить въезд на территорию государства

Жители Италии, где у рупора Кремля имеется особняк на озере Комо, обратились к главе МВД страны Лучане Ламорджезе с петицией, в которой просят запретить Соловьеву въезд на территорию страны.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на соцсети и росСМИ.

По мнению авторов петиции, опубликованной на портале Change.org, Соловьев с его агрессивной риторикой «заставил многих молодых людей вступить в ряды частных военных подразделений и вести братоубийственную войну в таких странах, как Украина и Сирия.

"Многие из этих людей потеряли свои жизни и забрали жизни других".

В обращении также указывается на то, что на деньги, полученные от пропаганды, этот человек обзавелся недвижимостью в Италии, где хочет поселиться. Однако, уверены оны, здесь ему не место.

«Итальянцам следует беспокоиться в связи с тем, что этот человек пытается обосноваться в демократической стране, хотя сам настроен против демократических ценностей, против ценностей Европейского Союза», — говорится в петиции.

Петицию, которая появилась в сети в октябре 2019 года, уже подписали свыше 226 тысяч человек. Для того, чтобы ее рассмотрели, достаточно было 100 тысяч голосов.

Ранее мы писали, что главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев оскандалился безграмотным заявлением

Так, он заявил, что Украина якобы не является частью Европы.

Соловьев вычеркнул Украину с карты мира, заявив, что нашей страны нет ни в Европе, ни в Азии.

"Да это чушь собачья! Вы не можете быть ни в Европе, ни в Азии. Вы находитесь в Украине. Вы поймите — вы не поднимете земельку и с ней никуда не денетесь", — язвительно отреагировал на слова оппонента пропагандист.

Кроме того, Соловьев выступил с громкой угрозой в адрес Украины, заявив, что если ВСУ не будут отведены с фронта на востоке, то государство потеряет всю свою территорию до Киева.



