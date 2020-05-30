Очередной корабль Starship Илона Маска взорвался, а миллионер потерпел фиаско

В Техасе взорвался опытный образец космического корабля Starship, который разрабатывался компанией Илона Маска. Пилотируемый космический корабль нового поколения намного больше по массе и размеру, чем существующие ракеты SpaceX.

Как сообщает Politeka.net, инцидент произошел на американском полигоне Бока Чика возле границы с Мексикой. В Twitter было опубликовано видео с моментом взрыва (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Взрыв произошел через две минуты после запуска двигателя Raptor. Ракета была полностью разрушена, а ее обломки разбросало вокруг стартовой площадки. Информации о пострадавших нет.

Маск хочет, чтобы Starship заменила ракеты Falcon 9, запуск которой с космодрома во Флориде был переносов накануне через неблагоприятные погодные условия. В SpaceX планируют, что Starship будет доставлять грузы на Луну и Марс, а затем возвращаться на Землю.

SpaceX стала одной из трех американских компаний, получивших один миллиард долларов от NASA на создание ракет, способных доставлять грузы на Луну. Недавно SpaceX была предоставлена лицензия на совершение полетов для Starship.

Стоит напомнить, что в конце февраля попытка выполнить наддув Starship жидким азотом также привела к уничтожению ракеты. А в ноябре 2019 года другой прототип корабля Starship Mk1 взорвался при испытаниях на герметичность.

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