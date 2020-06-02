В конце мая два американских бомбардировщика ВВС США зашли в воздушное пространство Украины

Это стало важным событием для нашей страны, ведь таким образом Америка показала, что в случае попытки России повторить в Украине военный сценарий Грузии 2008 года она сможет прийти на помощь. Такое мнение у себя в Фейсбук высказал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, готовность США быстро перебросить силы в украинское небо является мощным фактором сдерживания для России. Именно поэтому отработка сценария переброски сил так разозлила РФ. Если ВВС США объявят украинское небо "закрытой зоной", Россия не посмеет туда зайти. А без прикрытия с воздуха у российской армии, по мнению журналиста, никаких шансов на блицкриг не будет.

По его словам, российской армии недостаточно для оккупации больших областей Украины. Сама армия РФ большая, но большинство военных не служат в боевых частях. А наземные силы США будут иметь над ними преимущество.

«Готовность США прикрыть Украину с воздуха - это по сути гарантия того, что российское вторжение будет очень быстро остановлено как только противник втянется в контактные бои в населенных пунктах», - добавил Бутусов.

Журналист отметил, что пока Украине никто никаких гарантий не давал, но своими действиями США показали российскому президенту Владимиру Путину, что такой сценарий отрабатывается. Именно поэтому в российских СМИ событие вызвало такой ажиотаж, а Генштаб РФ даже выпустил официальное заявление по этому поводу.

Напомним, что армия РФ показала "мощь" новейшей разработки, видео позора: "Пентагону песец".

Как сообщала Politeka, посол США разразился скандальным заявлением: "Вернуть Украину под влияние Кремля".

Также Politeka писала, что Венедиктов объяснил, для чего Путину понадобился Донбасс: "Сейчас я обижу Украину".