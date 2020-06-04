92-летний врач-педиатр с Бразилии бесплатно помогает бедным семьям

Невероятную историю пенсионера рассказало издание d.arede.info.

Мужчину зовут Иван Фонтура. В 1951 году он окончил медицинский университет, и после 68 лет работы он ушел на пенсию, но работать не прекратил.

Доктор бесплатно осматривает детей из бедных семей каждый понедельник и четверг.

"Я буду работать до тех пор, пока смогу", - приводит издание слова врача.

Жена Ивана характеризует его как скромного человек, который будет помогать людям несмотря на их расу и материальное состояние.

"У него - огромное сердце, он просто любит помогать другим. Мой муж хочет, чтобы у детей была достойная и здоровая жизнь", - рассказала она.

Ранее мы писали о военном хирурге Александре Данилюке, которой спас сотни жизней военным и гражданским во время войны на Донбассе.

По информации журналистов, в феврале 2015 года Александр оказался в окружении под Дебальцево. Как рассказал герой журналистам, госпиталь 128-й бригады попал под обстрелы. Россияне перехватывали радиопереговоры медиков и били по ним из «Градов» просто во время приема раненых.

В таких условиях за девять дней он спас жизни 95 воинов. Данилюк оперировал не только военных, но и мирных жителей, пострадавших в результате атак террористов, среди которых были дети. В любой ситуации он сохранял улыбку на лице, за что получил позывной «Смайл».

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

Также Politeka писала, что Путин рискует повторить судьбу Каддафи: президент РФ впопыхах готовит "отступление".











