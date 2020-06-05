Российские СМИ начали удалять опубликованные ранее новости о ролике шоумена Максима Галкина с пародией на совещание президента РФ Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным
Материал удалили уже многие известные российские издания. (Чтобы посмотреть видое - проскролльте вниз)
При этом источник в одном из СМИ рассказал, что заметки снимали после звонка чиновников из мэрии Москвы и из администрации президента, пишут «Ведомости».
Видеоролик с пародией на Путина и Собянина Галкин выложил на своей странице в Instagram вечером 28 мая. В пятиминутном видео с подписью «Счастливое время строгого режима прогулок» он одновременно изображает обоих политиков, которые обсуждают правила прогулок в Москве по графику во время карантина.
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В ролике «Собянин» объясняет «Путину», как в российской столице будут регламентироваться прогулки, разрешенные горожанам в рамках смягчения режима карантина.
«Путин» соглашается практически со всеми предложениями «Собянина», за исключением названия режима — «График, чтобы подышать свежим воздухом».
В конце рабочего совещания Путин и Собянин приходят к выводу, что режим следует назвать «График, чтобы подышать свободно. Через день».
Отметим, за неделю у ролика более 6 миллионов просмотров.
«Очень смешно. Ну надо признать, что Собянин в исполнении Максима обьясняет график более понятно, чем настоящий Собянин в реальной жизни», - написал российский политический деятель Алексей Навальный.
«Это гениально», - оценила пародию Галкина Ксения Собчак.
«Браво, Макс! Я вчера смотрела и сегодня на бис пересматривала», - написала юмористка Елена Воробей.
Отреагировали на видео также Анита Цой, Алика Смехова, Владимир Винокур, Жасмин и другие российские знаменитости.
В настоящий момент неизвестно, как повлияла ситуация на самого Галкина и жизнь его семьи. Известно, что он остается в своем замке, где "карантинит" вместе с Аллой Пугачевой и детьми - Лизой и Гарри.
Напомним, дети Пугачевой и Галкина удивили поведением на празднике дочки экс-любовника певицы: "Лиза наигранная стала".
А еще Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина превратилась в гимнастку и похвасталась талантом.
Также Politeka сообщала, что Галкин засветил опасные развлечения детей в их с Пугачевой "замке".