Российские СМИ начали удалять опубликованные ранее новости о ролике шоумена Максима Галкина с пародией на совещание президента РФ Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным

Материал удалили уже многие известные российские издания. (Чтобы посмотреть видое - проскролльте вниз)

При этом источник в одном из СМИ рассказал, что заметки снимали после звонка чиновников из мэрии Москвы и из администрации президента, пишут «Ведомости».

Видеоролик с пародией на Путина и Собянина Галкин выложил на своей странице в Instagram вечером 28 мая. В пятиминутном видео с подписью «Счастливое время строгого режима прогулок» он одновременно изображает обоих политиков, которые обсуждают правила прогулок в Москве по графику во время карантина.

В ролике «Собянин» объясняет «Путину», как в российской столице будут регламентироваться прогулки, разрешенные горожанам в рамках смягчения режима карантина.

«Путин» соглашается практически со всеми предложениями «Собянина», за исключением названия режима — «График, чтобы подышать свежим воздухом».

В конце рабочего совещания Путин и Собянин приходят к выводу, что режим следует назвать «График, чтобы подышать свободно. Через день».

Отметим, за неделю у ролика более 6 миллионов просмотров.

«Очень смешно. Ну надо признать, что Собянин в исполнении Максима обьясняет график более понятно, чем настоящий Собянин в реальной жизни», - написал российский политический деятель Алексей Навальный.

«Это гениально», - оценила пародию Галкина Ксения Собчак.

«Браво, Макс! Я вчера смотрела и сегодня на бис пересматривала», - написала юмористка Елена Воробей.

Отреагировали на видео также Анита Цой, Алика Смехова, Владимир Винокур, Жасмин и другие российские знаменитости.

В настоящий момент неизвестно, как повлияла ситуация на самого Галкина и жизнь его семьи. Известно, что он остается в своем замке, где "карантинит" вместе с Аллой Пугачевой и детьми - Лизой и Гарри.

Напомним, дети Пугачевой и Галкина удивили поведением на празднике дочки экс-любовника певицы: "Лиза наигранная стала".

А еще Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина превратилась в гимнастку и похвасталась талантом.

Также Politeka сообщала, что Галкин засветил опасные развлечения детей в их с Пугачевой "замке".