Известный советский актер Армен Джигарханян вновь оказался в больнице

Об этом информируют российские СМИ в своих Telegram-каналах, передает Politeka.net.

Осведомленные источники из окружения звезды кино утверждают, что Армена Джигарханяна госпитализировали в реанимационное отделение.

"У Армена Джигарханяна – инсульт. Состояние известного российского актёра и режиссёра оценивается, как тяжёлое, он в реанимации", - информирует канал Baza.

Родные и близкие артиста пока никак не комментировали сообщения журналистов о его срочной госпитализации в реанимационное отделение.

Отметим, что накануне госпитализации бывшая жена актера Виталина Цымбалюк-Романовская пустилась в воспоминания о прошлом и опубликовала несколько раритетных кадров.

Фото с Арменом Джигарханяном были сделаны во время семейного путешествия в США.

"Тихое время, когда никому не было дела до нас, и не было никаких "гоблинов" в нашей жизни", – подписала Цымбалюк-Романовская снимки в своем личном микроблоге Instagram.

"Надо вернуть мужа...", "Очень жаль, что все так вышло", " Как жаль, что прошлое не вернуть", "С вами, Виталина, как огурчик был, а сейчас уже в кучу не собрать", - отреагировали поклонники на снимки.

Ранее мы сообщали, что бывшая жена раскрыла подробности болезни Армена Джигарханяна. По ее словам, легендарного актера довели до тяжелого состояния.

Актриса рассказала, что в последнее время ее 84-летний бывший муж не узнает даже своих родных.

«Он не узнает людей и не знает, что происходит. Его довели до такого состояния умышленно», - пожаловалась знаменитость.

Она считает, что те, кто виновен в недомогании актера, добиваются его возвращения к другой бывшей жене – Татьяне Власовой. Актриса уверена, что Джигарханяна у нее «увели» ради того, чтобы завладеть его состоянием.

Напомним, Джигарханян в реанимации, врачи спасают легенду кино: что произошло.

Как сообщала Politeka, Джигарханян поставил на место Путина народной пословицей: "Один дурак...".

Также Politeka писала, что Джигарханян оказался на грани смерти, врачи делают все возможное.