После потопа в Украине стихия обрушилась на российский курорт

Из-за непрекращающихся дождей во Владивостоке затопило улицы, и начали сходить селевые потоки. Из берегов выходят местные реки.

Ливни привели к затруднениям в движении транспорта, превышению уровня воды, отключениям электричества и водоснабжения. Ливневая система не справляется с водой, из-за чего автомобили глохнут посреди улиц.

Очевидцы сообщают о схождении грязевых поток и камней.

Более того, сообщается, что пострадали магазины и дома, там вода стоит на полу.

К полудню во Владивостоке выпала месячная норма - более 60 мм осадков. При этом, по данным МЧС по Приморскому краю, неблагоприятные погодные условия в регионе сохранятся всю пятницу и первую половину ночи 27 июня. Сильные дожди будут сопровождаться грозами и порывами ветра до 18 м/с.

Напомним, в июне от паводков после обильных ливней в Украине пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Львовская и Закарпатская области.

Сейчас самой сложной ситуация остается в 15 районах Ивано-Франковской, трех районах Закарпатья, одном районе Львовщины и трех районах Черновицкой области.

В настоящее время в западных областях подтопленными является 285 населенных пунктов, 9 тыс. 994 дома и 8 фельдшерско-акушерских пунктов; повреждено 500 км автодорог, 135 мостов и 280 м дамб.

При этом, 26 июня непогода нацелилась и на другие регионы. Об угрозе подтоплений предупредили жителей Винницкой и Одесской областей.

Напомним, разрушительная стихия готовится к атаке, спасатели в "боевой" готовности: кадры с места событий.

Как сообщала Politeka, стихия в Украине набирает обороты: затопит новые области, срочное предупреждение.

Также Politeka писала, что Одесчина уйдет под воду, сделано предупреждение о масштабном наводнении: какие районы затопит.