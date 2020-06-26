После потопа в Украине стихия обрушилась на российский курорт
Из-за непрекращающихся дождей во Владивостоке затопило улицы, и начали сходить селевые потоки. Из берегов выходят местные реки.
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Ливни привели к затруднениям в движении транспорта, превышению уровня воды, отключениям электричества и водоснабжения. Ливневая система не справляется с водой, из-за чего автомобили глохнут посреди улиц.
Очевидцы сообщают о схождении грязевых поток и камней.
Более того, сообщается, что пострадали магазины и дома, там вода стоит на полу.
К полудню во Владивостоке выпала месячная норма - более 60 мм осадков. При этом, по данным МЧС по Приморскому краю, неблагоприятные погодные условия в регионе сохранятся всю пятницу и первую половину ночи 27 июня. Сильные дожди будут сопровождаться грозами и порывами ветра до 18 м/с.
Напомним, в июне от паводков после обильных ливней в Украине пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Львовская и Закарпатская области.
Сейчас самой сложной ситуация остается в 15 районах Ивано-Франковской, трех районах Закарпатья, одном районе Львовщины и трех районах Черновицкой области.
В настоящее время в западных областях подтопленными является 285 населенных пунктов, 9 тыс. 994 дома и 8 фельдшерско-акушерских пунктов; повреждено 500 км автодорог, 135 мостов и 280 м дамб.
При этом, 26 июня непогода нацелилась и на другие регионы. Об угрозе подтоплений предупредили жителей Винницкой и Одесской областей.
Напомним, разрушительная стихия готовится к атаке, спасатели в "боевой" готовности: кадры с места событий.
Как сообщала Politeka, стихия в Украине набирает обороты: затопит новые области, срочное предупреждение.
Также Politeka писала, что Одесчина уйдет под воду, сделано предупреждение о масштабном наводнении: какие районы затопит.