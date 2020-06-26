Стало известно, кто окажется под ударом

Спасатели предупредили украинцев об опасности 26 июня

Отмечается, что в течение суток ожидаются паводки и не только на западе страны, передает пресс-служба ГСЧС.

Так, в реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 метра. Местами возможно дальнейшее затопление заводей, достижение отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле пгт Любешов.

На реке Тиса ожидается повышение уровней воды возле города Чоп на 1,2 -1,7 метра с выходом воды на заводь.

В верховье Днестровского водохранилища вблизи села Рухотин (Хотинский район Черновицкой области) ожидается добегание паводковой волны с затоплением поймы, сельскохозяйственных угодий, частичное затопление приречковой инфраструктуры.

В результате прохождения дождевого паводка на реке Днестр возле села Маяки ожидается подъем уровней воды на 0,2-0,5 метра, вследствие этого возможно затопление трассы Одесса-Рени, огородов и хозяйственных объектов в селе Яськи, городе Беляевка (Одесская область).

В результате прохождение высокого дождевого паводка на Днестре и сбросов с Днестровской ГЭС 2000-2050 м3/с есть угроза затопления в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь (Винницкая обл) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области.

Отметим, от паводков после обильных ливней уже пострадали Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Львовская и Закарпатская области.

Сейчас самой сложной ситуация остается в 15 районах Ивано-Франковской, трех районах Закарпатья, одном районе Львовщины и трех районах Черновицкой области.

В настоящее время в западных областях подтопленными является 285 населенных пунктов, 9 тыс. 994 дома и 8 фельдшерско-акушерских пунктов; повреждено 500 км автодорог, 135 мостов и 280 м дамб.

Всего ГСЧС совместно с Национальной полицией и органами местного самоуправления осуществили спасение 331 человека, эвакуировали 610 человек, отселили 290 человек и перевезли через подтопленные участки дорог 588 человек.

Напомним, наводнение на Прикарпатье усиливается с каждым часом, дороги обваливаются под ногами: «Мама, мне страшно».

Как сообщала Politeka, улицы в Украине превратились в бушующие реки, вода продолжает прибывать: кто сегодня пострадает от нового удара стихии.

Также Politeka писала, что сильнейшая стихия обрушилась на Украину, движение парализовано: кадры.