Валерио появился на свет с синдромом Дауна

Как сообщает Politeka.net, его родители никогда не зацикливались на заболевании сына, а делали все, чтобы он развивался не хуже других, здоровых детей.

Поэтому когда мальчику исполнилось 3 года, его отдали на плавание.

Он смог добиться многих успехов, и даже был участником Олимпиады.

Однажды вся семь’я уехала на отдых к морю. Семья спокойно отдыхала, но в какой-то момент стало сильно штормить.

Валерио услышал крики о помощи. Когда он взглянул на море, то увидел ужасную картину: в воде барахтались две девочки, а высокие волны не давали им плыть до берега и несли их все дальше и дальше. Валерио с отцом ни секунды не раздумывая бросились в бушующее море.

Благодаря своим навыкам он смог выплыть из водоворота и вытащил девочку. При этом он смог удерживать ее голову над водой, чтобы та не захлебнулась. Отцу удалось спасти вторую девочку. Если бы не храбрость и умение Валерио и его отца, десятилетние девочки могли утонуть.

Валерио отблагодарили и вручили награду за отвагу от министра спорта Италии.

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Первый случай произошел на Ланжероне, возле дельфинария «Немо». По информации спасателей, 30-летняя девушка уплыла почти за километр от берега, но обратно вернуться самостоятельно не смогла. На помощь ей пришли спасатели, которые вытащили ее из воды и на гидроцикле доставили на берег.

Второе ЧП случилось на пляже «Отрада». Из моря спасатели вытащили 26-летнюю девушку, которая была пьяна. Как заявили спасатели, девушка пыталась покончить с собой. Ее доставили на берег, где передали врачам и полицейским.

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