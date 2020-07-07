В России отреагировали на заявление командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапы о готовности Украины к конфронтации в море и о том, что страна готова применить против агрессора ракетный комплекс "Нептун"

Как сообщает Politeka.net, "сенатор" от временно оккупированного Крыма Ольга Ковитиди заявила, что украинские власти якобы продвигают "воинственную риторику" в отношении "братского государства", передают РИА Новости.

"Подобного рода заявления можно было бы считать бредом психически больного человека, если бы они не были высказаны командующим флотом, украинским контр-адмиралом. Мы призываем Украину заняться проблемами своего народа и прекратить воинственную риторику в отношении "братского государства". Мы не хотим ни с кем воевать и не будем поддаваться на провокации, у нас в России так заведено, что сильные слабых не обижают", – высказалась Ковитиди.

Ранее мы писали, что Украина первой в мире получит эти катера от США

Об этом сказал командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа.

По его словам, в этом году украинский флот пополнится 16 катерами типа Mark VI. Часть из них отправят в Азовское море.

“Штаты их планировали только для себя и, кроме как Украине, их еще никому даже не предлагали. Это произошло потому, что мы разработали стратегию и поставили цели, в частности как поэтапно развивать ВМС Украины”, – подчеркнул он.

Кроме того, мы сообщали, что эксперт Украинского института будущего, который находится в Киеве Андреас Умланд считает, что без пресной воды аннексированный Россией Крым долго не выстоит в условиях климатических изменений.

Специалист не исключил, что, когда в Крыму не будет хватать воды для потребительских нужд граждан, тогда Кремль может прибегнуть к сценарию военного вторжения в Украину, и даже открытой войны за Северо-Крымский канал.

«Вопрос таким образом становится все более острым. Я боюсь, что в какой-то момент кому-то в Кремле может показаться, что вот нужно решить этот вопрос. Раз мы не можем, или не хотим это решить технологическим путем, то явный выход – завоевание Северо-Крымского канала до Днепра. Это означало бы большую войну», – отметил Андреас Умланд.

Напомним, боевики пошли в атаку в ООС: завязались жесткие бои, ВСУ выстояли.

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