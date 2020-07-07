"Крымский" депутат Михаил Шеремет отреагировал на слова командующего ВМС Алексея Неижпапы о подготовке ВСУ к масштабному нападению РФ

Как сообщает Politeka.net, депутат РФ перешел к угрозам о потоплении украинского флота:

"Россия не боится украинского москитного флота, переживаем только, что их корабли, учитывая техническое состояние, могут во время выхода затонуть, а затем скажут, что это Россия потопила. Россия готова в любой момент любому агрессору дать достойный отпор и показать ему своему место. В случае агрессии враг будет уничтожен", – попытался пригрозить Украине депутат, передают РИА Новости.

Также, еще один одиозный российский депутат Вячеслав Никонов публично отреагировал на заявление командующего ВМС ВСУ.

"Либо Украина готова рискнуть флотом (который при полномасштабной конфронтации может быть потоплен в минуты), чтобы спровоцировать войну. Либо в командовании украинских вооруженных сил сидят люди, которые не проходят медкомиссию на предмет головы. И то, и другое опасно", – отметил российский политик.

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Об этом сказал командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа.

По его словам, в этом году украинский флот пополнится 16 катерами типа Mark VI. Часть из них отправят в Азовское море.

“Штаты их планировали только для себя и, кроме как Украине, их еще никому даже не предлагали. Это произошло потому, что мы разработали стратегию и поставили цели, в частности как поэтапно развивать ВМС Украины”, – подчеркнул он.

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