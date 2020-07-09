Российская армия начала боевые учения в оккупированном Крыму

Военные РФ выполнят задачи в наступлении, обороне и при переходе в контратаку, передает radiosvoboda.

Также они будут вести боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин по мишеням, которые имитируют силы условного противника.

Для корректировки огня артиллерийских подразделений и ведения разведки активно применятся беспилотные летательные аппараты.

К учениям привлекли около 500 военнослужащих и более 70 единиц техники, в частности, танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А.

Ранее мы писали, что Украина первой в мире получит эти катера от США

Об этом сказал командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа.

По его словам, в этом году украинский флот пополнится 16 катерами типа Mark VI. Часть из них отправят в Азовское море.

“Штаты их планировали только для себя и, кроме как Украине, их еще никому даже не предлагали. Это произошло потому, что мы разработали стратегию и поставили цели, в частности как поэтапно развивать ВМС Украины”, – подчеркнул он.

Командующий ВМС рассказал, что на катера Mark VI можно установить оружие и оборудование для различных целей.

Ранее мы писали, что Россия перебрасывает дополнительные силы на границу с Украиной и может резко перейти к вторжению.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос.

"Не верьте сказкам о добром северном соседе! Мы должны быть морально, экономически и военно всегда готовы к любому развороту событий. Должны исчезнуть ложные сомнения, что РФ успокоится и смирится с существованием независимой и свободной Украины", - заявил представитель ВСУ.

Напомним, боевики пошли в атаку в ООС: завязались жесткие бои, ВСУ выстояли.

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