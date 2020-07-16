В Псковской области РФ правозащитники спасли украинца, который пять лет находился в рабстве

Как сообщает Politeka.net, в плен 37-летний уроженец Днепропетровской области Сергей Кравченко попал в 2015 году, передают "Север.Реалии".

В РФ он поехал на заработки, где познакомился с Артуром Козловским из Псковской области. Он привел Кравченко домой и отобрал паспорт, после чего начал шантажировать - угрожал сдать его полиции из-за просроченной визы.

"Сначала обещал платить 10 тысяч рублей в месяц, кормить и жилье. Но давал иногда только 50 рублей на сигареты и еду плохую – суп кислый. Я напоминал про деньги, а он: ты тут кушаешь, живешь тут, и все", – рассказал украинец.

Украинец заявил, что терпел регулярные побои и от своего "хозяина", и от его семьи.

"Били, когда что-то не по нраву, много… И в лес меня вывозили, чтобы бить, чтобы никто крика не слышал. И дома не отставали – били", – вспоминает Сергей.

Позже жители соседнего района сообщили правоохранителям о происходящем, и активисты помогли украинцу сбежать и предали историю огласке.

Через несколько дней полиция задержала украинца за нарушение режима пребывания, но вскоре отпустила. На данный момент известно, что правоохранители восстанавливают документы украинца.

Ранее мы писали, что даже россияне заметили, что после аннексии жить в Крыму стало гораздо хуже

Об этом гражданка России рассказала во время беседы с блогером Андреем Луганским.

По словам россиянки, за время оккупации жители Крыма изменились далеко не в лучшую сторону. Сейчас там некомфортно находиться.

"Люди там были открытые, близкие. А вот когда Крым стал Россией… Мы вот два года приезжаем - и людей "наших" нету, которые близкие нам по душе… Для меня это было большим огорчением", - сообщила девушка из Ростова.

Она призналась, что на оккупированном полуострове живут ее родственники, которые весьма нелестно отзываются о путинском режиме. После захвата в Крыму не хватает работы и денег, а цены сильно поднялись. Россиянка считает, что оккупанты воспользовались ситуацией с выгодой для себя и совершенно наплевали на нужды простых людей.

"У меня бабушка в Крыму троюродная, родственники живут. Вот мы ездим в Николаевку, что недалеко от Евпатории… И они говорят, что сейчас, когда отсоединился он, заработка нету, людей не стало, цены аховские, пенсии маленькие", - отметила гражданка РФ. - "Лучше бы оставался Украиной. Людям было бы хорошо. Они просто сделали, как им удобно, а людей взяли и выкинули в ж*пу", - резко высказалась девушка.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.

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