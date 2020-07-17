Основатель российской рок-группы "Элизиум" Дмитрий Кузнецов высказался о России из-за аннексии Крыма

По его словам, аннексировав украинский полуостров Крым, Владимир Путин отобрал его и у россиян, которые любили его прежним.

Об этом он заявил 2017 года в интервью порталу Karabas.Live.

"Я не езжу отдыхать в Крым. Потому что, отобрав Крым у Украины, Путин отобрал его и у меня. Ведь мы много выступали там в 90-е и в нулевые. Никто не запрещал ничего россиянам там, купить себе там дом или квартиру или просто приезжать отдыхать. Но нет, надо было Крым непременно отнять у Украины", - подчеркнул музыкант.

Ранее мы писали, что волонтер и блогер Наталья Юсупова высказалась о "русском мире" в Украине

По ее мнению, украинцы, которые заявляют о желании помириться с российскими "братьями", являются любителями "русского мира", которые застряли во временах "совка".

"Знаете, что объединяет всех людей, которые любят русский мир и так хотят, чтобы мы помирились с "братьями"?? Я стала открывать профили тех, кто кричит, что у нас гражданская война, что нам нужен мир любой ценой, кто цитирует российских пропагандистов. Все этих людей объединяет совковость. Особенно женщин, как будто я смотрю фото 70-х годов и даже мои ровесницы выглядят как учительницы с моего детства", - отметила она, добавив, что не хотела обидеть женщин.

Напомним, что известный режиссер назвал сроки примирения между Украиной и Россией.

Как сообщала Politeka, режиссер Миндадзе объяснил истерику российских звезд вокруг аннексии Крыма.

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