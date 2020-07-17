Жители оккупированного Крыма жалуются на то, как Россия распоряжается уникальными территориями полуострова

Как сообщает Politeka.net, очередным криком души поделилась на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

«Массандру пытаются продать другу Путина за 600 лямов! У Аксенова только квартира стоит 400 лямов! А там старинные особняки! Виноградники неисчисляемые гектары на берегу моря, недвижимость на миллиарды рублей, не говоря о долларах. Цинизм полный. Помогите спасти Крым от разворовывания. Мы такой России не ждали и не хотели. Оставьте нам наш дом! Возможно, за этот пост меня закопают, но мы (крымчане) уже не можем молчать», – говорится в публикации.

К слову, оккупационная администрация Крыма еще 20 декабря 2017 года провела торги по продаже завода шампанских вин «Новый свет» в Судаке.

Их победителем стала компания «Южный проект», которая является 100-процентной «дочкой» находящегося под санкциями банка «Россия» Юрия Ковальчука, который считается одним из «кошельков» Владимира Путина. Сейчас же, судя по стенаниям крымчан, он замахнулся на всю Массандру.

Ранее мы писали, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин решил наказать украинцев, которые не признают Крым российским.

Об этом политик заявил во время пленарного заседания парламента, его слова передают российские СМИ.

Сейчас российские депутаты обсуждают законопроект, который среди прочего вводит наказание за призывы "к отчуждению территорий РФ". По словам Володина, эти нововведения можно будет применять против всех, кто считает Крым территорией Украины.

"Это повлечет наказание по законам РФ. Мы сможем потребовать их экстрадиции к нам в страну. Поэтому многие горячие головы, возможно, их остудят после того, как мы примем нормы закона. И они поймут, что это очень серьезно наказывается", — отметил спикер Госдумы.

Напомним, развитие не предусматривается: в РФ признались, зачем аннексировали Крым.

Как сообщала Politeka, экологическая катастрофа в Крыму: украинцам показали новые кадры бедствия.

Также Politeka писала, что Крымский мост «обвалят»: Путин получил болезненный удар.