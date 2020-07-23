Российский писатель Саша Сотник рассказал о градущей беде в РФ

Он считает, что Росгвардия будет воевать с простыми жителями России, ведь это не просто армия, а армия оккупационная.

Такое мнение он высказал 2019 года в своем блоге для издания Обозреватель.

"Количество бойцов Росгвардии превысило 430 тыс. Эта армия будет воевать с вами, россияне. Они будут кормить вашей кровью своих детей, заселяться в ваши квартиры. Пока вы спали и тряслись от страха, сидя на диване, против вас собрали оккупационную армию. И она уже ломает кости - вам и вашим детям. Доморощенная орда злобных орков", - написал Сотник.

Он добавил, что Путин только это и сумел сделать - создать армию-зомби, которая готова на все ради него.

"Так что же построил Путин за эти 20 лет? Он построил лагерь. Потому что сын вертухая и фанат спецухи способен построить только "зону", и больше ничего. Проснетесь ли вы, и что будете делать, когда продерете глаза? Схватитесь за топоры или забьетесь в самый темный чулан, чтобы вас не нашли даже с собаками? И какая встряска разбудит вас, от страха уснувших? Голод-холод-разруха? Но три этих старухи уже стучат вам по башке своими клюшками", - резюмировал он.

Ранее мы писали, что Россия под прикрытием проверки боеготовности своих войск перебросила на границу с Украиной авиационную технику.

Так, перебазирование якобы произошло в рамках внезапной комплексной проверки боеготовности. Ее объявил хозяин Кремля Владимир Путин еще в пятницу, 17 июля.

В рамках переброски войск, самолеты Ил-76 были переведены на аэродромы в Краснодарском крае и Ростовскую область, которая граничит с Украиной.

На подходе еще около 150 летающих единиц, готовых к переброске.

«На первом этапе проверки соединения приведены в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка авиационных средств поражения. Службы наземного обеспечения провели проверку к перебазированию», — говорится в сообщении.

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