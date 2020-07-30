Лукашенко и подумать раньше не мог, что белорусы выйдут протестовать против него

Такое мнение в своем блоге на Обозревателе озвучил журналист и публицист Виталий Порников, передает Politeka.

Однако, считает автор, такое пришло в голову президенту РФ Владимиру Путину, этим и объясняется наличие вагнеровцев в Минске.

"Путин хочет повязать Лукашенко кровью - как хотел в 2014 году повязать кровью Януковича", – убежден Портников, подкремляя свои слова тем, что в свое время Киев тоже был напонен советчиками и агентами из России.

А делает это российский президент, по мнению Портникова, не затем, чтобы свергнуть Лукашенко, а для того, чтобы втолковать белорусскому лидеру мысль о том, что лишь Россия способна гарантировать Лукаженко власть и даже жизнь.

"Чтобы прекратились любые его контакты с Западом и любые устремления по сохранению белорусской государственности", – заявляет Виталий Портников.

Журналист считает, что смысл путинской игры в отношении Беларуси состоит в том, чтобы поставить Лукашенко в безвыходную ситуацию.

"Повязав кровью Януковича, Путин получил Крым и кусок Донбасса. От Лукашенко Путину нужна вся Беларусь. И диктатор должен оказаться в безвыходной ситуации, должен сам понять, что без капитуляции на российских условиях ему некуда. Чтобы Лукашенко понимал: теперь только Россия сможет сохранить ему власть и жизнь. Запад его не защитит, белорусы - если что, посадят. А Владимир Владимирович обеспечит почетную пенсию", – убежден публицист.

Однако сам Александр Лукашенко, в связи с тем, что не хочет повторить судьбу экс-президента Украины Виктора Януковича, пока что не поддается на провокации Путина.

"Вот почему Лукашенко приходится раз за разом переходить "красные линии" в отношениях с главным союзником и спонсором", – подытожил Виталий Портников.

Politeka сообщала, что по всей Беларуси происходит массовая переброска войск. Сообщается, что экстренно перебрасываются внутренние войска, а также десантники и пограничников для того, чтобы усилить прикрытие границ с Россией. Также поступила информация о том, что в стране будут более тщательно проверять участников массовых собраний.

Президент Украины Владимир Зеленский никак не реагирует на задержание боевиков "ЛДНР" в Минске, потому что "не хочет раздражать Путина". Такое мнение выразил политический эксперт Андрей Смолий на своей странице в соцсети. Так, комментируя резонансное задержание российских боевиков в Беларуси, Смолий отметил отсутствие реакции со стороны Зеленского.

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