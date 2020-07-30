Задержание российских наемников ЧВК "Вагнера" в Минске получило продолжение

Как сообщает Politeka.net, РФ обвинили президента страны Александра Лукашенко в предательстве, передает dialog.ua.

Российский пропагандист Семен Пегов, который ведет канал российских террористов WarGonzo, заявил, что наемники ЧВК "Вагнера" использовали Минск как транспортный хаб, при этом белорусские спецслужбы и Лукашенко знали об этом.

"Естественно, белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный процесс в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты. Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне и Лукашенко, конечно, был в курсе о том, для чего вагнеровцы находятся в Минске и куда улетают. Без его личного покровительства такие вещи не делаются", - отмечено в сообщении россиян.

При этом россияне обвинили Лукашенко в том, что он буквально воткнул нож в спину РФ.

"Теперь главный вопрос - зачем было сейчас втыкать нож в спину соседу? С точки зрения спецслужб - это вообще не по-пацански. Парни и были в форме - потому что не ждали удара от своих, и пункт назначения у них был отнюдь не Минск", - отмечено в сообщении.

Ранее мы писали что украинская власть должна требовать выдать задержанных в Беларуси российских боевиков, которые причастны к участию в боевых действиях на стороне "ЛДНР" на Донбассе

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в соцсети.

Он отметил, что в Минске задержали российских боевиков из частной военной компании Вагнера.

"Что они там делали и чего хотели перед президентскими выборами - это пусть Лукашенко выясняет и контролирует. Но в сети уже есть их фамилии, я бы быстренько их проверил, не воевали ли они на Донбассе, и если да, то требовал бы немедленной выдачи в Украину", - отметил Климкин.

Напомним, в Беларуси заявили о прибытии на территорию страны более 200 боевиков.

Как сообщала Politeka, Лукашенко после украинских санкций заявил об интеграции с Россией: "Друг познается в беде".