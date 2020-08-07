Россия оказалась на пороге таких проблем, по сравнению с которыми все предыдущие экономические трудности – лишь цветочки

Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на слова аналитика, ведущего подкаста #TrendingToday Родиона Овсепьяна.

По его словам, дешевая нефть, которую в Европу импортируют из Саудовской Арарвии, поставила Россию перед необходимостью пойти на очень непопулярные меры.

Уже с сентября саудиты начнут поставлять нефть европейским потребителям со значительными скидками, в результате чего Российская Федерация потеряет серьезный рынок, на который «толкала» один из своих стратегических экспортных товаров. Таким образом, нефтяное перемирие между саудитами и россиянами завершено.

Учитывая то, что «Роснефть» уступила 25% европейского рынка Соединенным Штатам Америки, очевидно, что часть это рынка отхватит Саудовская Аравия. Еще один тревожный звоночек – прекращение нефтедобычи на Сахалине.

Все это несет колоссальные последствия для российского бюджета, спасти который не смогут ни распродажи облигаций федерального займа, ни переоценки акций Сбербанка.

Проблемы на нефтерынке уже привели к волнениям на Дальнем Востоке, где начался искусственный дефицит нефтепродуктов. В результате оптовая цена бензина наиболее распространенных марок АИ-95 и АИ- 98 оказалась выше установившейся на рынке розничной цены, потому бензин этих марок исчез из продажи на ряде АЗС.

Экономический кризис из-за коронавируса во всем мире привел к тому, что у «Роснефти» уже сейчас убыток в 156 миллиардов рублей, и компания продолжает нести колоссальные потери.

И это – только начало по-настоящему серьезных проблем, которые ждут Россию уже в обозримом будущем, уверен аналитик.

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