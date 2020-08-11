Конкурентка Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская призналась, почему покинула страну

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По словам оппозиционного политика, такое решение она приняла сама и никто ее не принуждал.

"И я знаю, что многие меня поймут, многие осудят, многие возненавидят. Но, знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я", - заявила политик.

Также Тихановская отметила, что причиной ее отъезда со страны стали дети.

"Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит. Дети –это самое важное, что есть в нашей жизни", – заключила она.

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская на данный момент находится в Литве. Об этом проинформировал в Twitter глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

"Светлана Тихановская в безопасности, она в Литве", – сообщил он в соцсетях.

Напомним, массовые протесты в Беларуси вспыхнули в воскресенье, 9 августа. После закрытия избирательных участков обнародовали данные официального экзитпола.

Согласно им, на президентских выборах Александр Лукашенко набирает 79,7%. Однако по данным независимого опроса, Тихановская набирает 72,1%, Лукашенко - 13,7%.

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