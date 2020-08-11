В Беларуси начались массовые забастовки на предприятиях
Как передает Politeka.net, об этом сообщает белорусский Telegram-канал Nexta_Live.
Уже известно, что забастовку устроили работники Электротехнического завода им. В. И. Козлова.
"Вышел директор завода — намекнул на то, что все ведь помнят, что сегодня зарплата. Но народ сказал, что нас не запугать!", - говорится в сообщении.
Также к протестам присоединился и Жабинковский сахарный завод
"Работники ИТР вызвали председателя райисполкома Виталия Кулака, чтобы объявить ему о начале забастовки", - отмечается в сообщении.
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Сотрудники завода полупроводниковых приборов Интеграл также высказывают солидарность с протестующими.
"С самого начала протестов они начали бастовать по месту работы — на заводе полупроводниковых приборов ОАО Интеграл. Остальные заводчане поддерживают ребят", - пишет телеграм-канал.
Напомним, массовые протесты в Беларуси вспыхнули в воскресенье, 9 августа. После закрытия избирательных участков обнародовали данные официального экзитпола.
Согласно им, на президентских выборах Александр Лукашенко набрал 79,7%. Однако по данным независимого опроса, Тихановская набрала 72,1%, Лукашенко - 13,7%.
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