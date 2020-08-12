Несмотря на результаты выборов Беларуси, одну победу жители страны уже получили

Такое мнение в своем блоге на Укринформе выразил главный редактор этого издания Сергей Тихий, передает Politeka.

По словам Тихого, победа эта заключается в том, что возвращения к порядку, который существовал в Беларуси до 10 августа уже не будет.

"Режим получил пробоину, которую не залатает, Лукашенко стал хромой уткой и его крах – это вопрос времени", – убежден журналист.

При этом, констатирует Сергей Тихий, новый режим может оказаться еще хуже предыдущего.

"Если Лукашенко уйдет, нет никаких гарантий, что следующий режим будет лучше. Страна тотально русифицирована. Движение, настроенное на национальное возрождение Беларуси, давно разгромлено. Преимущество России в воздействии остается колоссальным", – перечислил главред Укринформа.

Politeka сообщала, что самое опасное для белорусов то, что президент Александр Лукашенко неспособен понять реальность. Такое мнение выразил российский писатель и публицист Виктор Шендерович.

"Этот человек не в состоянии понять реальность, потому что сам давно отрубил себя от всех каналов связи с ней. Думаю, ему не сказали, что он проиграл. Просто не нашлось никого, способного произнести эти слова и назвать проценты. Думаю, он развязывает бойню в мессианской муд*кой уверенности, что против него, народного президента, вышли кем-то организованные провокаторы. Да и не могла же его победить баба!", – объяснил свою мысль Шендерович.

В ночь с 11 на 12 августа жестокость силовиков и военных, разгоняющих протест мирных жителей в Беларуси, превзошла даже то, что происходило в предыдущие дни. Силовики еще при свете дня начали атаковать сигналящие машины. Они сбивали дубинками зеркала, водителей вытаскивали из салона и избивали толпой. Транспортные средства угоняли.

В Уручье силовики вытаскивают водителей из машин посреди проспекта и бьют, передает NEXTA.

Есть несколько сообщений о нападениях на байкеров. Так, в Уручье, по сообщениям очевидцев к голове байкера приставили пистолет и жестоко избили. В минском Уручье силовики избили мотоциклистов, направив на них пистолеты.

В эту ночь повсюду гремели мощные взрывы.

«Сегодня фашисты, особенно из внутренних войск (да-да, в основном людей расстреливают именно они) и ОМОНа, проявили всю свою звериную сущность. Ублюдкам дали полный карт-бланш на погромы и создание беспорядков в городе», - пишут в Сети.

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