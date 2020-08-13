На выходных протесты в Минске выйдут на новый уровень

О том, что в столице Беларуси готовится «грандиозная раскачка», сообщает телеграмм-канал «Легитимный».

Исходя из того, что в стране спецслужбы пытаются выискать иностранных кураторов протестного движения, а сам Лукашенко становится все более токсичным, последний шанс для президента удержаться в кресле – это объявить режим ЧП в Беларуси и ввести в города войска.

«Сейчас волна возмущений набирает обороты, а следовательно, к выходным будет пик, такая ситуация может длиться очень долго», – отмечает автор.

Более того, указывается на то, что внутри команды Лукашенко как никогда высока угроза «условного предательства».

«Окружение Лукашенко сейчас всё больше разочаровывается в нём и уже понимает, что велик риск, что он не удержит «руль», а значит надо спасать свои шкуры и «топить» Батьку», –говорится в сообщении.

По информации источника канала, действия ОМОНА и его неуправляемая жестокость еще больше настроили людей против режима президента:

«К примеру, разбивать машины сред бела дня и после избивать водителей, которые возмущены таким поведением, – это грандиозный дебилизм. Такие поступки дают «плюс» в копилку протестующих и наносят колоссальный «урон» по имиджу власти».

Ранее мы писали о том, что журналистка Ксения Собчак назвала главный столп, на котором держится сегодня власть Александра Лукашенко. По ее словам, это – обычный страх, но никак не народный выбор. А это значит, что рано или поздно президента снесут, поскольку сменяемость власти никто не отменял.

Напомним, Протасевич рассказал об истинном отношении белорусов к союзу с Россией.

Как сообщала Politeka, взрывы не умолкают, каратели Лукашенко стреляют без разбора.

Также Politeka писала, что возле резиденции Лукашенко заметили подозрительную активность: "очень странные дела".