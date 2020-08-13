На выходных протесты в Минске выйдут на новый уровень
О том, что в столице Беларуси готовится «грандиозная раскачка», сообщает телеграмм-канал «Легитимный».
Исходя из того, что в стране спецслужбы пытаются выискать иностранных кураторов протестного движения, а сам Лукашенко становится все более токсичным, последний шанс для президента удержаться в кресле – это объявить режим ЧП в Беларуси и ввести в города войска.
«Сейчас волна возмущений набирает обороты, а следовательно, к выходным будет пик, такая ситуация может длиться очень долго», – отмечает автор.
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Более того, указывается на то, что внутри команды Лукашенко как никогда высока угроза «условного предательства».
«Окружение Лукашенко сейчас всё больше разочаровывается в нём и уже понимает, что велик риск, что он не удержит «руль», а значит надо спасать свои шкуры и «топить» Батьку», –говорится в сообщении.
По информации источника канала, действия ОМОНА и его неуправляемая жестокость еще больше настроили людей против режима президента:
«К примеру, разбивать машины сред бела дня и после избивать водителей, которые возмущены таким поведением, – это грандиозный дебилизм. Такие поступки дают «плюс» в копилку протестующих и наносят колоссальный «урон» по имиджу власти».
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Напомним, Протасевич рассказал об истинном отношении белорусов к союзу с Россией.
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