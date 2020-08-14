Стало известно о проблемах со здоровьем у президента Беларуси Александра Лукашенко

Как передает Politeka.net, об этом сообщил российский политолог Валерий Соловей.

По его словам, президент Беларуси перенес инсульт.

Позже Соловей сообщил, что Лукашенко якобы "отделался" лишь микроинсультами.

"Врачи-вредители спасли президента Белоруссии. Лукашенко отделался парой микроинсультов. Из последствий - нарушение мимики лица, способность ходить и говорить не пострадала.

Сегодня записали его послание нации. Если не найдут лучшие слова, то предполагают послание выпустить завтра", - отметил он. Кроме того, об ухудшении состояния президента Беларуси сообщил журналист Иван Яковина. По его словам, это началось уже давно, а последние видео с ним были записаны заранее и публикуются только сейчас.

"По неофициальным сообщениям из Российской Федерации, он сейчас лежит и не встает с кровати из-за того, что у него случился второй за месяц гипертонический криз – резко подскочило давление и, возможно, даже случился микроинсульт", – заявил он.

Ранее мы уже рассказывали о тяжелой болезни Александра Лукашенко. По некоторым данным, проблемы со здоровьем связаны с сердцем, якобы из-за этого он проходил лечение в Объединенных Арабских Эмиратах

В ОАЭ президент Беларуси пребывал около десяти дней. Официальные СМИ сообщали, что глава государства все это время вел переговоры с руководством страны.

Напомним, что Лукашенко обзавелся домом в Подмосковье, готовя пути к отступлению: "Похож на дворец".

А еще Politeka писала, что белорусам советуют готовиться к партизанщине: "Если станет совсем плохо, можно лесами пойти в Украину".

Также Politeka сообщала, что Кремль нашел свой интерес в белорусском восстании, озвучены детали: "Лукашенко надо дать...".