Стало известно о проблемах со здоровьем у президента Беларуси Александра Лукашенко
Как передает Politeka.net, об этом сообщил российский политолог Валерий Соловей.
По его словам, президент Беларуси перенес инсульт.
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Позже Соловей сообщил, что Лукашенко якобы "отделался" лишь микроинсультами.
"По неофициальным сообщениям из Российской Федерации, он сейчас лежит и не встает с кровати из-за того, что у него случился второй за месяц гипертонический криз – резко подскочило давление и, возможно, даже случился микроинсульт", – заявил он.
Ранее мы уже рассказывали о тяжелой болезни Александра Лукашенко. По некоторым данным, проблемы со здоровьем связаны с сердцем, якобы из-за этого он проходил лечение в Объединенных Арабских Эмиратах
В ОАЭ президент Беларуси пребывал около десяти дней. Официальные СМИ сообщали, что глава государства все это время вел переговоры с руководством страны.
Напомним, что Лукашенко обзавелся домом в Подмосковье, готовя пути к отступлению: "Похож на дворец".
А еще Politeka писала, что белорусам советуют готовиться к партизанщине: "Если станет совсем плохо, можно лесами пойти в Украину".
Также Politeka сообщала, что Кремль нашел свой интерес в белорусском восстании, озвучены детали: "Лукашенко надо дать...".