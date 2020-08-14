Стало известно о проблемах со здоровьем у президента Беларуси Александра Лукашенко

Как передает Politeka.net, об этом сообщил российский политолог Валерий Соловей.

По его словам, президент Беларуси перенес инсульт.

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Позже Соловей сообщил, что Лукашенко якобы "отделался" лишь микроинсультами.

"Врачи-вредители спасли президента Белоруссии. Лукашенко отделался парой микроинсультов. Из последствий - нарушение мимики лица, способность ходить и говорить не пострадала.
Сегодня записали его послание нации. Если не найдут лучшие слова, то предполагают послание выпустить завтра", - отметил он.
 

 
Кроме того, об ухудшении состояния президента Беларуси сообщил журналист Иван Яковина. По его словам, это началось уже давно, а последние видео с ним были записаны заранее и публикуются только сейчас.

"По неофициальным сообщениям из Российской Федерации, он сейчас лежит и не встает с кровати из-за того, что у него случился второй за месяц гипертонический криз – резко подскочило давление и, возможно, даже случился микроинсульт", – заявил он.

Ранее мы уже рассказывали о тяжелой болезни Александра Лукашенко. По некоторым данным, проблемы со здоровьем связаны с сердцем, якобы из-за этого он проходил лечение в Объединенных Арабских Эмиратах

В ОАЭ президент Беларуси пребывал около десяти дней. Официальные СМИ сообщали, что глава государства все это время вел переговоры с руководством страны.

Напомним, что Лукашенко обзавелся домом в Подмосковье, готовя пути к отступлению: "Похож на дворец".

А еще Politeka писала, что белорусам советуют готовиться к партизанщине: "Если станет совсем плохо, можно лесами пойти в Украину".

Также Politeka сообщала, что Кремль нашел свой интерес в белорусском восстании, озвучены детали: "Лукашенко надо дать...".