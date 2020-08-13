Похоже, президент Александр Лукашенко и высшее руководства силового блока Беларуси готовят пути к отступлению, если протесты не прекратятся

В сети появилась информации о подмосковном «гнездышке» белорусского лидера, передает Politeka.net со ссылкой на телеграмм-канал «Минская Семибоярщина».

По данным инсайдеров, дом площадью 2572 квадратных метра расположен в подмосковной Балашихе.

Кроме дома, который больше похож на дворец, на территории есть хозпостройки, флигеля и прочее площадью 917 «квадратов», земельный участок 1,9 га, а также пруды, сады и тому подобное.

Этот особняк еще в 2014 году был куплен у Михаила Гуцериева за 27 миллионов долларов.

«Платил НПЗ "Нафтан". Сделали, естественно, элитный ремонт на $17.4 млн. долларов. Тоже Нафтан платил. Дорогу в 1.5 км. проложили. Все эти годы содержат штат обслуги в 33 человека. Директорствует там бывший мэр Полоцка. Зарплату он получает 1400 долларов в месяц. Вот так куратор Нафтана Кочанова "сорит" нефтяными деньгами. За все эти годы барин не заезжал в подмосковный маентак», – сообщает информатор. И тут же добавил, что сейчас «челядь засуетилась»:

«Волнуются. Поговаривают, барин может приехать. И надолго, если вообще не навсегда».

По информации телеграмм-канала «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на высокопоставленный источник в российском силовом блоке, сейчас Александра Лукашенко нет ни в Минске, ни в Москве.

«Но он психует и давит на местных силовиков, которые сами уже не уверены в себе. Практически все руководство силового блока вывезло семьи, в основном, в Москву. Лукашенко пока думает, что удержит ситуацию, но процесс пошел. Домик, правда, в московском регионе он себе купил».

В сети также появилось фото предполагаемого имения.

Ранее мы писали о том, что президенту Беларуси намекнули на «румынский сценарий», если протесты народа не удастся придушить.

Напомним, Лукашенко полностью согласился на условия Путина.

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