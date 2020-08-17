Визит президента Александра Лукашенко на Минский завод колесных тягачей обещает стать самым скандальным по части циничных заявлений

Так, выступая перед рабочими, сначала он заявил о том, что никуда не уйдет со своего поста, как бы народ не протестовал, а затем и вовсе оправдал силовиков, которые устроили пытки задержанных белорусов в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на видео в соцсетях.

«Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно… На Окрестила 2500 или 2000 (задержанных), чтоб вы знали. На Окрестина, не популярно, но скажу, получили те, кто там же, на Окрестина бросался на ментов. Вы знаете кто?», – заявил Лукашенко.

После этих слов его освистали и начали кричать «Уходи!».

«Ну спасибо! Я вижу тут группа эта. Я вижу вас, не волнуйтесь. Я это всё услышал и ответил на этот вопрос, почему вы его поднимаете снова? Ну вы же не запятнайте честь рабочего человека, я вас услышал!», – ответил политик.

«Кровавый таракан решил идти до конца. Если кто-то ещё не понял: никакой мирной передачи власти не будет. Гитлеры сами не уходят»,– прокомментировал происходящее блогер Vitauskas.

Ранее мы писали, что что Лукашенко покинул территорию завода МЗКТ в Минске на вертолете, так и не встретившись с основной массой рабочих этого и других заводов, которые специально подошли к предприятию.

По данным белорусских СМИ, ранее работники МЗКТ, которых собрали на площадке на территории предприятия, сообщили, что Лукашенко не вышел для общения с ними.

Напомним, Тихановская оказалась резервным вариантом для Кремля, скандальное заявление.

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