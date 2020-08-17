Александр Лукашенко во время встречи с работниками Минского завода колесных тягачей заверил одного из присутствующих, что "не будет бить", однако заставил его опустить телефон

Как передает Politeka, соответствующее видео опубликовали белорусские СМИ.

Да, на записи можно услышать, как Лукашенко после выступления перед работниками кричат: "Застреись, офицер!". После этого Лукашенко вместе с охраной подошел к людям и обратился к одному из присутствующих, заверив, чтобы "избивать не будет".

"Это не в моих интересах (избивать, - ред.). Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко, поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон!"- пригрозился Лукашенко и сделал несколько шагов в сторону своего собеседника.

Ранее сообщалось, что Лукашенко покинул улетел с минского завода на вертолете, так и не встретившись с основной массой рабочих этого и других предприятий, которые специально подошли на место, чтобы увидеть Лукашенко.

Во время встречи с частью присутствующих Лукашенко заявил, что "никогда вы не дождетесь от меня, чтобы я под давлением что-то сделал". Также он заявил, что никаких новых выборов в стране не состоится. В ответ на эти слова работники завода начали скандировать "Уходи!".

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