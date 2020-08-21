«Мисс Беларусь-2018» и по совместительству депутат белорусского парламента Мария Василевич снова удивила
23-летняя красавица, которой приписывают роман с 65-летним президентом Александром Лукашенко, приехала в больницу скорой посощи, где проходят лечение пострадавшие во время акций протеста люди, передает Politeka.net со ссылкой на телеграмм-канал «Подъем».
Цель своего визита в медучреждение она объяснила тем, что хотела узнать, при каких обстоятельствах граждане получили травмы, какими именно были действия силовиков, и тому подобное. Причем, подчеркнула Василевич, она хотела услышать это именно от тех, кто пострадал, а не от журналистов или из других источников.
«Тяжело поверить, что в нашей стране люди получают такие травмы на улице в мирное время. Но мы должны признать это и должны сделать всё возможное, чтобы этого больше никогда не повторилось», – добавила она.
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Кроме того, девушка заявила, что как представитель государственной власти она извинилась перед людьми за их травмы.
«Я не знаю, имею ли я право или нет, но с человеческой точки зрения мне очень-очень жаль», – цитируют слова девушки СМИ.
Ранее Василевич уже обращалась к участникам протестов с призывом не допустить насилия.
««Те, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным, и те, кто провоцирует беспорядки, остановите агрессию! Посмотрите друг другу в глаза! Посмотрите вокруг! Наша Беларусь не заслужила этой боли!», – написала она на своей странице в Инстаграм.
Как известно, девушка неоднократно была замечена в компании Лукашенко на государственных и спортивных мероприятиях, что способствовало распространению слухов о ее романе с белорусским лидером.
Напомним, Протасевич рассказал об истинном отношении белорусов к союзу с Россией.
Как сообщала Politeka, Лукашенко натравил на белорусов "черные эскадроны", пугающие детали.
Также Politeka писала, что Лукашенко нелестно высказался об украинцах и получил ответку.