Российский политик Владимир Жириновский предложил сценарий с вхождением Беларуси в состав РФ

По его "грандиозному" плану, Беларусь может войти в состав России в качестве шести областей. При этом Жириновский нашел правильное "применение" для президента Беларуси и предлагает сделать Александра Лукашенко вице-премьером РФ по сельскому хозяйству.

Такое предложение он сделал в своем Телеграм-канале.

"В противном случае его ждет судьба Пиночета", – написал скандальный российский политик.

По его словам, Россия вынуждена "выбирать из двух зол", поэтому и делает такое предложение Лукашенко раз он надоел белорусам.

"Лукашенко надоел белорусам. Но прозападная оппозиция еще хуже. Они против России, уже говорят на английском и вывешивают флаги ЕС. Поэтому России выгодно сохранить Лукашенко, но только в новом качестве", – констатировал Жириновский.

Также ранее сообщалось, что Владимир Жириновский уверен, что Беларусь войдет в состав России.

"Поспорили с ведущим Эхо Москвы Алексеем Нарышкиным на ящик пива, что до нового года Беларусь войдёт в состав России", - сообщил он. Стоить отметить, что ведущий подтвердил, что такой спор действительно существует.

"Поспорили с Жириновским на ящик пива. Он уверяет, что Беларусь до конца года войдет в состав России", - отметил он.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.