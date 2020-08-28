Белорусский президент Александр Лукашенко уже не скрывает того, что в случае чего задействует свою армию и войска соседней России

Очередную порцию угроз главы государства процитировал телеграмм-канал BELTA.

Лукашенко признался, что во время разговора с Путиным обрисовал ему обстановку в стране.

«У нас договор. Говорю: давай думать, что будем делать. Он говорит: мы знаем, чего они хотят. И Путин уже прошел несколько таких этапов, от Чеченской войны, и знает, что происходит вокруг границ. И мы с ним договорились. Мы справимся с этой проблемой. Но если там дернутся за пределами, надо задействовать совместную группировку вооруженных сил, основой которой является белорусская армия. А россияне нас должны поддерживать и двигаться за нами. Мы создали резервы с ним», – заявил политик.

При этом он заверяет, что пока ни один российский солдат не пересек границу с Беларусью.

«Но у нас даже не дрогнет ни голос, ни рука, ни нога для того, чтобы вместе устаканить любого, кто дернется на западной границе Союзного государства», – заявил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что если кто-то будет угрожать Беларуси, то автоматически эта угроза распространяется и на Россию.

Отметим, что за последний день белорусский президент наговорил немало чего в адрес европейских стран и США.

Так, он заявил о переброске НАТО к белорусским границам американских истребителей F-16, которые ранее находились под Берлином.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко пригрозил Литве и Польше ответными санкциями. Он заявил, что перенаправит товаропоток из литовских портов, который составляет 30% доходов этой страны.

Мы также писали, что во время визита к аграриям Александр Лукашенко заговорил о возможной оккупации одной из областей Беларуси, а именно Гродненской:

"Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь – гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно. Сейчас отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более – это не слабые войска – НАТО".

Напомним, в Беларуси хотят лишить русский язык статуса государственного.

Как писала Politeka, журналист наглядно показал разницу между сторонниками и противниками Лукашенко.

Также Politeka писала, что Лукашенко продался России, названы условия сделки.