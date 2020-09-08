Магнаты из Саудовской Аравии снова играют с ценами на нефть, чтобы обойти конкурентов

Как сообщает Politeka.net, национальная компания Saudi Aramcо уже второй месяц подряд готовит скидки на свою продукцию. В октябре они намерены привлечь покупателей из США и Азии сниженным ценам на все марки, об этом пишет агентство Platts. Судя по всему, Saudi Aramco пытается привлечь новых покупателей сниженными ценами после начала нефтяной войны с Кремлем.

По данным источника, стоимость нефти марки Arab Super Light и Arab Extra Light будут снижены на 1,5 доллара после предыдущих скидок в 50 и 60 центов, цены на Arab Medium и Arab Heavy урежут на 1,2 доллара и 90 центов соответственно.

В то же время, для американцев Arab Light начнут продавать на 60 центов, а Arab Medium и Arab Heavy – на 50 центов дешевле. Arab Extra Light будут отпускать со скидкой в 70 центов за баррель.

А вот для клиентов из Европы, где Россия пытается удержаться на плаву со своей продукцией и все чаще теряет контракты, "игроки" из Саудовской Аравии приготовили скидки только на виды нефти, близкие к характеристикам к российской марке Urals. Arab Extra Light упадет в цене на 60 центов для Евросоюза, Arab Light станет дешевле на 20 центов для Северо-Западной Европы и на 40 центов - в Средиземноморье. Марка Arab Medium будет продаваться со скидкой в 20 центов в южной части Европы.

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